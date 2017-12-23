Отримаємо без галасу: як Україна використає летальну зброю США

Президент Петро Порошенко вважає рішення США про надання Україні летальної оборонної зброї “гідною відповіддю на продовження окупації Росією української території”.

– Як і домовлялися з президентом Дональдом Трампом, без зайвого галасу, спокійно, Україна отримає летальну оборонну зброю зі США. Це принципове та довгоочікуване рішення Американської адміністрації було підтверджено під час моєї вчорашньої розмови з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном, – написав Порошенко на своїй сторінці у Facebook .

Він додав, що ця зброя у руках українських воїнів “не для наступу, а для рішучої відсічі агресору, захисту українських воїнів та мирного населення, а також ефективної самооборони відповідно до ст.51 Статуту ООН”.

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– Це також трансатлантичне щеплення від російського вірусу агресії. … Такий крок в тандемі з посиленням санкцій проти Росії – гідна відповідь на продовження окупації української території, невиконання Москвою своїх зобов’язань, та продовження накачування Донбасу важкою зброєю, – заявив президент України.

Він також подякував Трампу “за лідерство, чітку позицію наших американських друзів та рішучу двопартійну підтримку України”.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.