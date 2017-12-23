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Рішення США про озброєння для України – реакція Москви

Плани США щодо постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

Про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін, пише РІА Новости.

За його словами, військова підтримка США Україні “посилює небезпеку зриву процесу врегулювання на Україні і ставить під сумнів перспективу виконання мінських домовленостей”.

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– Тим більше, це заважає налагодженню діалогу між Києвом і Донбасом, без чого кризу неможливо вирішити, – заявив заступник глави МЗС РФ.

Як повідомляли ЗМІ, президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення ним плану продажу Україні 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

Фото: Getty Images.

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