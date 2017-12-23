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Трамп готує продаж Україні протитанкових ракет – ABC

Президент США Дональд Трамп оголосить про схвалення плану продажу Україні 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок.

оружие

Про це повідомляє ABC News з посиланням на джерела в Державному департаменті.

Трамп направить ініціативу Конгресу, який отримає 30 днів на розгляд. У разі схвалення парламентаріями виконання плану стане завданням Держдепу США.

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Телеканал зазначає, що продаж протитанкових ракет може включати і системи Javelin.

Держдеп США поки не підтвердив і не спростував цю інформацію у відповідь на запит видання.

Нагадаємо, 21 грудня Адміністрація Трампа схвалила перший в США комерційний продаж летальної оборонної зброї Україні загальною вартістю $41,5 млн.

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