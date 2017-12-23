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Війна на Донбасі: ЗСУ зазнали втрат

В результаті обстрілів один військовослужбовець загинув, ще двоє отримали поранення.

ато

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Луганський напрямок

Бойовики зі 122-мм артилерійської системи вели вогонь по позиціях сил АТО на підступах до Старого Айдару. Міномети 120-го калібру противник застосував біля Троїцького, Травневого і Луганського. Захисників Новоолександрівки і Зайцевого бойовики обстрілювали з БМП, гранатометів і кулеметів.

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Донецький напрямок

Під мінометний вогонь окупантів потрапили опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки і Павлополя.

Нагадаємо, 17 грудня ситуація на Донбасі ускладнилася: окупанти 31 раз обстріляли позиції сил АТО, на що 22 рази отримали відповідь. Внаслідок обстрілу 4 українських військових поранені.

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