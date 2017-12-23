Захарченко наказав бойовикам атакувати на Різдво храми – Аброськін

Ватажок бойовиків “ДНР” Олександр Захарченко “доручив” створити диверсійні групи, які повинні взяти активну участь у замовних акціях в мирних регіонах України напередодні святкування католицького Різдва.

Про це у Facebook повідомив перший заступник глави Нацполіціі В’ячеслав Аброськін.

– За легендою учасники так званих акцій “не матимуть” ніякого відношення до терористичного угрупування “ДНР”.

Під керівництвом очманілих “кураторів” планується блокування транспортних шляхів, особливо на західному кордоні нашої країни, осквернення пам’ятників, синагог та католицьких храмів. Винагороду “організатори” обіцяють дуже “щедру”, якщо влаштовані провокації будуть мати суспільний резонанс.

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Звертаюся до громадян України – будьте уважні та обережні, при появі підозрілих осіб та предметів звертайтесь до поліції, – закликав Аброськін.

Нагадаємо, екс-бойовик “ДНР” намагався потрапити на службу в ЗСУ і був затриманий.