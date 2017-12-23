Законопроект про Антикорупційний суд внесений в Раду

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про Антикорупційний суд.
На сайті парламенту зазначено, що законопроект був зареєстрований 22 грудня.
Він внесений президентом як невідкладний.
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Текст законопроекту на сайті відсутній.
Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що базою для Антикорупційного суду стануть існуючі суди.
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