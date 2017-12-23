PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Законопроект про Антикорупційний суд внесений в Раду/

Законопроект про Антикорупційний суд внесений в Раду

Президент України Петро Порошенко вніс у Верховну Раду законопроект про Антикорупційний суд.

верховная работа

На сайті парламенту зазначено, що законопроект був зареєстрований 22 грудня.

Він внесений президентом як невідкладний.

Читайте: Економічне зростання України – 3 пріоритети на 2018

Текст законопроекту на сайті відсутній.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів, що базою для Антикорупційного суду стануть існуючі суди.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх