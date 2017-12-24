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Бойовики на Донбасі готують потужний вибух – розвідка

На Донбасі готують потужний випробувальний вибух 25 грудня 2017 року, у день святкування Різдва за Григоріанським календарем.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

– За даними розвідки штабу АТО, завтра, 25 грудня, в день святкування Різдва за Григоріанським календарем, планується випробування вибухових речовин на території Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості, – йдеться в повідомленні.

У відомстві також уточнили можливий час здійснення провокації.

– Приблизно з 09.00 до 15.00 на зазначеному об’єкті може статися потужний вибух. У робочий час можуть постраждати цивільні громадяни – працівники підприємства, які змушені через об’єктивні причини залишатися на тимчасово окупованих територіях, – попередили у штабі АТО.

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Нагадаємо, в АТО привезли Віфлеємський вогонь миру.

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