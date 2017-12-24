Україна має хороші шанси на зближення з ЄС після виходу звідти Великобританії – якщо не буде чергової кризи.

Таку думку в інтерв’ю 112 Україна висловив екс-президент Польщі Олександр Кваснєвський.

– Парадокс, але для вас є новий шанс, тому що Євросоюз без Великобританії створює трохи більше простору для нових країн, для великих країн, як Україна. Думаю, можна уявити Україну в близьких відносинах протягом наступних 10-15 років. Важливо, щоб у цей час ЄС не увійшов в наступну кризу, або, наприклад, хвиля мігрантів не була така сильна, – зазначив польський політик.

Водночас питання членства України в НАТО він вважає більш складним, тому що тут важливу роль відіграє Росія.

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– Що стосується НАТО – їх позиція жорстка. Тому що вони були проти розширення НАТО. Я думаю, це серйозна проблема і в стосунках з Америкою, і з багатьма країнами НАТО…І тепер, звичайно, знайти якусь нову форму гарантій безпеки для України – не приймаючи Україну в НАТО – це питання складне, – пояснив Кваснєвський.

До речі, під час зустрічі Петра Порошенка з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі були пропрацьовані всі напрямки співпраці між ЄС та Україною.

Фото: Aleksander Kwaśniewski