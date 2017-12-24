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Штормове попередження по Україні

Сьогодні, 24 грудня, пориви вітру в Україні сягатимуть 15-20 м/с.

Штормове попередження

Про це повідомляє ДСНС.

При цьому на заході подекуди – 25 м/с.

Синоптики також попереджають, що на дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.

Читайте: Якого числа Католицьке Різдво

До речі, синоптики раніше попереджали про дощ і значне потепління на католицьке Різдво, 25 грудня.

ФотоУкргідрометцентр

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