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Штормове попередження по Україні
Сьогодні, 24 грудня, пориви вітру в Україні сягатимуть 15-20 м/с.
Про це повідомляє ДСНС.
При цьому на заході подекуди – 25 м/с.
Синоптики також попереджають, що на дорогах, окрім півдня, місцями ожеледиця.
Читайте: Якого числа Католицьке Різдво
До речі, синоптики раніше попереджали про дощ і значне потепління на католицьке Різдво, 25 грудня.
Фото: Укргідрометцентр
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