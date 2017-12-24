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Факти / Україна / "Тиша" у зоні АТО: від кулі снайпера загинув боєць ЗСУ/

“Тиша” у зоні АТО: від кулі снайпера загинув боєць ЗСУ

Окупанти зірвали домовленості про тишу на час свят і протягом доби тричі відкривали вогонь у зоні АТО. На жаль, внаслідок снайперського пострілу загинув військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Бойовики вчора вдень обстріляли українські підрозділи поблизу Луганського, Авдіївки та Лебединського.

– Такі підступні дії російських найманців свідчать про зацікавленість у подальшому загостренні конфлікту та демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню, – наголошують у штабі.

Дивіться: Бойовики гатять з російських кулеметів Корд. Залізом всіяне все довкола.

Раніше повідомлялося, що перемир’я, яке мало настати опівночі 23 грудня, було зірване окупантами, які били з автоматів і навіть великокаліберних кулеметів.

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