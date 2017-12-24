Україна вводить біометричний контроль для росіян 27 грудня

Мобільні комплекси біометричного контролю в місцях потенційного нелегального перетину державного кордону між Україною і Російською Федерацією запрацюють вже з 27 грудня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

– З 27 грудня 2017 будуть введені в дію мобільні комплекси біометричного контролю в місцях ймовірного нелегального перетину кордону правопорушниками і контрабандистами, – написав він.

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Нагадаємо, Росія заплатить за двометрову стіну з дротом між Україною і Кримом 204 млн.