Українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

– Протягом новорічних і різдвяних свят вогонь буде пронесено майже по всій лінії зіткнення та передано всім підрозділам та з’єднанням, які боронять Україну від проросійських окупантів, – йдеться у повідомленні.

За словами одного з організаторів акції Роман Орищенко, четвертий рік поспіль пластуни привозять на схід України Вифлеємський вогонь, щоб він завжди зігрівав воїнів у каплицях, а також передавав теплоту сердець тих, хто чекає на вас вдома.

Читайте: “Тиша” у зоні АТО: від кулі снайпера загинув боєць ЗСУ





В АТО привезли Вифлеємський вогонь миру / 3 фотографии

До слова, Вифлеємський вогонь миру – міжнародна скаутська акція до святкування Різдва Христового. Мета заходу -донести світло з символічного місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво не вдома.

Нагадаємо, як Україна використає летальну зброю США.