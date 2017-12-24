В Одесі п’яна чиновниця порушувала ПДР і лаялась на патрульних (18+)

В Одесі нетвереза чиновниця міськради нецензурно висловлювалася до патрульних поліцейських, які зупинили її машину за порушення правил дорожнього руху.
Так, співробітники патрульної поліції зупинили в Одесі Nissan Micra, водій якого грубо порушувала правила і, за всіма ознаками, перебувала в стані алкогольного сп’яніння, повідомляє УНІАН.
Авто рухалося зі швидкістю близько 110-120 км\год, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора.
– При складанні протоколу жінка поводилася неадекватно, ображала патрульних і намагалася вдарити журналіста, що фіксував те, що відбувається на відеокамеру, – сказали в управлінні.
За словами активіста Безпечне місто Юрія Головчука, який виклав відео у соцмережі, водія впізнали – це заступник начальника управління адмінпослуг міськради Діана Тірновенко.
Крім цього, неповнолітній син чиновниці був у салоні авто на передньому сидінні.
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Увага! Відео містить нецензурну лексику!
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