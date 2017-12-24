Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна

Лоукостер Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінн на два місяці – з 19 квітня на 21 червня 2018 року.

Про це повідомляє видання Avianews з посиланням на інформацію в системі бронювання авіаперевізника.

Крім перенесення запуску новий рейсів, Wizz Air також з квітня на червень відклала збільшення частоти на маршрутах з Києва до Меммінген, Дортмунд, Братиславу, Кельн, Копенгаген, Ларнаки і Ганновер.

Так, подібні дії лоукостера можуть бути пов’язані з перенесенням терміну отримання третього літака для київської бази.

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Адже передбачалося, що третій борт надійде в Жуляни у квітні 2018 року, після чого Wizz Air має відкрити нові рейси в Лісабон і Таллінн і збільшити частоту польотів на вже існуючих напрямках.

Нагадаємо, Wizz Air літатиме з ще одного українського аеропорту.