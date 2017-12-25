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Факти / Україна / 27 грудня на Донбасі обміняють заручників/

27 грудня на Донбасі обміняють заручників

Україна готова після непростих переговорів з ОРДЛО обміняти полонених за схемою 306 на 74. Це станеться 27 грудня.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.

– Ми готові у найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українці з окупованих територій, – написала вона.

Також вона відмітила, що це буде найсмаштабніша подібна історія, коли буде передано 306 громадян і звільнено 74 українці.

Читайте: Обмін полоненими: Україна звільнила 8 підозрюваних у сепаратизмі

До речі, раніше про обмін полоненими заявив ватажок “ДНР” Олександр Захарченко.

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