27 грудня на Донбасі обміняють заручників

Україна готова після непростих переговорів з ОРДЛО обміняти полонених за схемою 306 на 74. Це станеться 27 грудня.

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook.



– Ми готові у найближчий час передати 306 громадян (де це дозволяє українське законодавство), аби звільнити 74 українці з окупованих територій, – написала вона.

Також вона відмітила, що це буде найсмаштабніша подібна історія, коли буде передано 306 громадян і звільнено 74 українці.

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До речі, раніше про обмін полоненими заявив ватажок “ДНР” Олександр Захарченко.