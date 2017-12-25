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Ан-124 отримав контракт на перевезення супутників ЄС

ДП Антонов підписало контракт із французькою компанією Боллоре на перевезення супутників та обладнання до них.

Про це у Twitter повідомив президент України Петро Порошенко.

Порошенко нагадав, що 35 років тому в небо вперше піднявся Ан-124 Руслан, який і досі є одним з найзатребуваніших у класі важких транспортних літаків.

– Підтвердженням цього є контракт заводу Антонов та французької компанії Боллоре. АН-124 перевозитимуть європейські супутники та обладнання для них, – йдеться у повідомленні.

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До речі, раніше ми писали, що українська авіакомпанія SkyUp почне роботу в квітні 2018 року.

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