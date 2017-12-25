Бойовики “ЛДНР” віддадуть заручників 27 грудня

Бойовики мають намір провести обмін полоненими між Києвом і “ЛДНР” 27 грудня за формулою “306 на 74”. Українська сторона поки не підтверджує дату.

Про обмін заявив ватажок “ДНР” Олександр Захарченко за підсумками зустрічі з патріархом Московським і всієї Русі Кирилом. Підтвердження з української сторони поки не було.

– Сьогодні були обговорені останні умови, і 27 числа цього місяця відбудеться обмін за формулою “306 на 74”, – сказав Захарченко, повідомляють РІА Новости.

Зі свого боку перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко у Facebook написала наступне:

– Ми робимо все, аби днями відбулося звільнення заручників. Залишилися певні технічні деталі, логістичні питання і ключове – аби всі сторони виконали зобов’язання.

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Чи буде обмін полоненими до кінця року? Ні

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До речі, раніше повідомлялося, що Україна і ОРДЛО проведуть обмін полоненими до Нового року.