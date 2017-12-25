Бойовики накрили позиції ЗСУ з важких мінометів

Бойовики грубо порушили Мінські домовленості, застосувавши по оборонних укріпленнях сил АТО у районі Павлополя 120-мм міномети.
– Російсько-окупаційні війська цинічно зривають домовленості Тристоронньої контактної групи про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят, – заявили у штабі АТО.
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П’ять мін у бік українських позицій окупанти випустили з тимчасово окупованого населеного пункту Соснівське.
Раніше Факти ICTV писали, що вперше після початку новорічно-різдвяного перемир’я день в зоні АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню.
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