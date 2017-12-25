На ринку нерухомості у новобудов з’явилася нова перевага перед вторинним ринком – забудовники стали давати гарантії на свої квартири.

Часто, купуючи квартиру на вторинному ринку, щасливі власники нового житла стикаються з сумними наслідками тривалої експлуатації споруди – проблемами з проводкою, вогкістю по кутах і іншими непередбачуваними неприємностями. До того ж гострою необхідністю для комфортного житла в таких приміщеннях стає повне перепланування квартири. Це, як відомо, тягне за собою втрату часу, сил і часто невиправдані витрати.

У сучасних новобудовах забудовник не тільки зробить високоякісний ремонт квартири з урахуванням всіх побажань інвестора, а й надасть на виконані роботи та встановлене обладнання гарантію.

Про те, що люди оцінили переваги послуги квартира під ключ, говорить статистика. Наприклад, не менше 40-50% від загальної кількості продажів житла в одній з найбільших девелоперських компаній Інтергал- Буд – це готові квартири з ремонтом і гарантією від забудовника.

Коли якість гарантовано

Якщо покупець вибирає для себе варіант придбати готову квартиру з ремонтом, він розраховує уникнути будь-яких незручностей. На жаль, з урахуванням людського фактора іноді можуть виявитися дефекти будівельних і оздоблювальних робіт. При цьому людина зазвичай мріє прожити років 20-40, не думаючи про серйозний ремонт. Про надійність компанії Інтергал-Буд говорить наявність гарантії на виконані роботи та використані матеріали. Більш того, у компанії є шоу-руми, які є еталоном якості. У договорі прописано, що якість і зовнішній вигляд точно відповідають шоу-руму. Тобто людина на 100% впевнена, що отримає саме таку квартиру.

У житловому комплексі Теремки, в квартирах, які вже є в продажу, роблячи ремонт під ключ, забудовник бере на себе обов’язок замінити матеріали або обладнання, якщо буде виявлено невідповідність стандартам якості. У разі ж, якщо постачальники припинять випуск будматеріалів, в квартирі встановлять аналогічну за якістю заміну. Все, щоб покупець не засумнівався, що оздоблення його житла прослужить багато років.

Повне оздоблення за гарантією

Гарантія від забудовника – це коли покупець з повною впевненістю в якості в’їжджає в квартиру з повноцінним сучасним ремонтом і кухонним гарнітуром. Наприклад, в житловому комплексі Відрадний, де вже до кінця року закінчується будівництво першого будинку, замовнику дадуть гарантію на все оздоблення, яку він вибере за допомогою дизайнерів.

Ремонт від компанії Інтергал-Буд включає в себе ламінат, вінілові шпалери під фарбування, оздоблення підлоги і робочі поверхні кухні керамічною плиткою. Також санвузли оформлять плиткою із сучасних колекцій українських виробників і встановлять там сантехнічне обладнання. Вартість такого ремонту в 2-3 рази нижче, ніж вартість самостійного виконання оздоблення і закупівлі матеріалів.

Гарантія гарантії

Надійний забудовник працює на результат, тому використовує сучасні технології та матеріали, за які не боїться відповідати документально. У ЖК Яскравий, п’ять будинків якого вже побудовані і заселені, вже сьогодні можна вибрати бажане оздоблення, всі нюанси якої будуть прописані в попередніх договорах купівлі-продажу і додатках до них. Залишається дочекатися завершення робіт – їх повністю контролює забудовник.

Дуже часте явище, на яке скаржаться люди, які вирішили робити ремонт руками своїх майстрів – це розбіжність фінального результату з квартирою мрії. Багато інвесторів не розуміються на будівництві, у когось просто не вистачає часу, щоб ретельно проконтролювати якість матеріалів і сумлінність виконання робіт.

У випадку з забудовниками, які дають гарантію на ремонтний процес, розбиті надії клієнту не загрожують. Покупця запросять на попередній перегляд і всі можливі зауваження будуть зафіксовані в акті прийому-передачі ремонтних робіт. В результаті всі недоліки усунуть, і лише після цього замовник отримає ключі від нового житла. Крім того, завдяки наявності шоу-румів, як еталону виконаних робіт, покупець завжди може бути впевнений яку квартиру він отримає.

Ремонт в будинках житлових комплексів Інтергал-Буд контролює технічний нагляд. Вибираючи квартиру з ремонтом, покупець може бути впевнений – протягом 12 місяців будь-який виявлений брак в оздобленні буде безкоштовно замінений. Те ж стосується сантехнічного обладнання, гарантія на яке – 6 місяців.