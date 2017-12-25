На Україну насувається шторм

Сьогодні у західних і східних регіонах України через погіршення погодних умов оголошено штормове попередження.

– Увага! Штормове попередження! 25 грудня у західних і східних областях пориви вітру 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні Укргідрометцентру у Facebook.

Згідно з даними гідрометцентру, сьогодні на більшій частині території України синоптики прогнозують випадання опадів у вигляді мокрого снігу з дощем. Максимальна температура повітря +10 градусів.

Читайте: Погода на католицьке Різдво: дощ і потепління

До речі, раніше ми писали, якою буде погода на Новий рік.