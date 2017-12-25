Над Україною пролетів Санта-Клаус

Санта-Клаус у рамках святкового різдвяного турне пролетів над територією України.

Про це свідчать дані онлайн-трансляції NORAD Tracks Santa, запущеної Об’єднаним командуванням ППО США і Канади (NORAD).

Санта-Клаус у цьому році пролетів над окупованою територією, а саме над Донецьком пізно увечері у неділю. Після цього він попрямував до Молдавії й інших міст Східної Європи.

Відзначається, що у рамках різдвяного турне Санта доставив понад 5 млрд подарунків. Стежити за його переміщенням по світу можна у режимі реального часу на сайті проекту NORAD Tracks Santa.

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До слова, вчора Об’єднане командування повітряно-космічної оборони США і Канади зафіксувало сани Санта-Клауса.