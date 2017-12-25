Наступний крок після обміну полонених, що розблокує питання миротворців ООН

Наступним кроком після обміну військовополоненими буде зустріч Курта Волкера і Владислава Суркова, після якої можна докладніше обговорити питання миротворців ООН.

Про це розповів політолог Олексій Якубін, передає ZIK.

За його словами, обмін, який повинен відбутися 27 грудня, послужить певним розблокуванням всього миротворчого процесу.

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– Наступним кроком буде четверта зустріч Курта Волкера та Владислава Суркова, яка переносилась саме тому, що переносилась дата обміну військовополоненими. Ця четверта зустріч мала б проходити в більш позитивній атмосфері, коли вже певні кроки в напрямку обміну відбулись. Тоді можна детальніше говорити щодо мандату миротворців, – зазначив експерт.

Нагадаємо, Україна готова після непростих переговорів з ОРДЛО обміняти полонених за схемою 306 на 74. Це станеться 27 грудня.