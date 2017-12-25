Погода на тиждень: мокрий сніг та потепління до +10°

Останній тиждень запам’ятається українцям дощами і мокрим снігом. Температура повітря теж не відповідатиме грудню місяцю, очікується до 10 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вівторок, 26 грудня, в Україні без опадів, синоптики прогнозують мінливу хмарність.

При цьому знову буде не по-грудневому тепло. Практично на всій території країни вдень очікується від 3 до 6 градусів вище нуля, тільки на півдні очікується від 6 до 10 градусів тепла.

У середу, 27 грудня, температура повітря в Україні залишиться практично такою ж, від 6 до 10 градусів вище нуля на півдні, від 3 до 6 на решті території країни.

У той же час, на крайньому заході України, у Львівській та Закарпатській областях вдень очікуються опади, мокрий сніг з дощем.

У четвер, 28 грудня, очікуються сильні пориви вітру та ожеледь. Температура повітря вночі складе 0-2 градуси тепла, а вдень 4-6 градусів вище нуля.

У п’ятницю, 29 грудня, в більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

– На дорогах, узбіччях і тротуарах, якщо щось до кінця тижня залишиться, крім калюж, – місцями острівці льоду, ожеледиця. 28-29 грудня періодичне посилення вітру, – написала на своїй сторінці у Facebook Наталія Діденко.

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