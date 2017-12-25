PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Путін вразливий. Захід знайшов ще один важіль впливу на Кремль/

Путін вразливий. Захід знайшов ще один важіль впливу на Кремль

Якщо Україна отримає протитанкову зброю Джавелін від США, то це підвищить ціну агресії для Росії і надасть Заходу ще один важіль в переговорах.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal, передає Голос Америки.

Експерти вважають, що надання такої зброї буде стримувати Росію від додаткових кроків в Україні через збільшення витрат для російських військових.

Читайте:  Рішення США про озброєння для України – реакція Москви

– Джавелін стримують їх, тому що є великим ризиком жертв і втрати танків, якщо вони використовують їх для наступу, а Путін вразливий до жертв, – зазначив колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір схвалити поставку в Україну 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок на суму $47 млн.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх