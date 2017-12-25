Путін вразливий. Захід знайшов ще один важіль впливу на Кремль

Якщо Україна отримає протитанкову зброю Джавелін від США, то це підвищить ціну агресії для Росії і надасть Заходу ще один важіль в переговорах.

Про це йдеться в статті The Wall Street Journal, передає Голос Америки.

Експерти вважають, що надання такої зброї буде стримувати Росію від додаткових кроків в Україні через збільшення витрат для російських військових.

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– Джавелін стримують їх, тому що є великим ризиком жертв і втрати танків, якщо вони використовують їх для наступу, а Путін вразливий до жертв, – зазначив колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп має намір схвалити поставку в Україну 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок на суму $47 млн.