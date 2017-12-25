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Трамп має намір поставляти протитанкові ракети в Україну

Президент США Дональд Трамп має намір схвалити поставку в Україну 210 протитанкових ракет і 35 пускових установок на суму $47 млн.

Повідомляє телеканал ABC News з посиланням на кілька джерел в Держдепартаменті, передає Інтерфакс.

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Якщо Трамп погодиться на поставки, то потім план представлять Конгресу на 30 денний розгляд, а після його передадуть в Госдепартамен.

До слова, в Москві заявили, що плани США щодо постачання озброєння Україні загрожують зривом процесу мирного врегулювання і заважають виконанню мінських домовленостей.

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