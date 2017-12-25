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“Тиша в АТО”: вперше з 23 грудня жодного побстрілу

Вперше після початку новорічно-різдвяного перемир’я день в зоні АТО пройшов без порушень режиму припинення вогню.

Про це заявили в прес-центрі штабу АТО.

Читайте: “Тиша” у зоні АТО: бойовики випустили більше 20 мін біля Кримського

Станом на 18.00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу.

Раніше Факти ICTV писали, що українські скаути-пластуни доставили Вифлеємський вогонь миру до району проведення АТО.

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