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“Тиша” у зоні АТО: бойовики випустили більше 20 мін біля Кримського

За минулу добу бойовики 6 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Луганський напрямок

Ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

Донецький напрямок 

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Приморський напрямок

Тут активності зафіксовано не було.

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До речі, раніше поступила інформація, що сьогодні, у день святкування Різдва за Григоріанським календарем, бойовики готують потужний випробувальний вибух.

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