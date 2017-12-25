“Тиша” у зоні АТО: бойовики випустили більше 20 мін біля Кримського

За минулу добу бойовики 6 разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Луганський напрямок

Ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

Донецький напрямок

На Донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Приморський напрямок

Тут активності зафіксовано не було.

Читайте: “Тиша” у зоні АТО: від кулі снайпера загинув боєць ЗСУ

До речі, раніше поступила інформація, що сьогодні, у день святкування Різдва за Григоріанським календарем, бойовики готують потужний випробувальний вибух.