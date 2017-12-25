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У Запоріжжі з’явилася величезна ялинка з автомобілів

У Запоріжжі автомобілісти провели акцію Ялинка єднання, виклавши величезну ялинку з 270 авто.

Про це повідомляє портал Verge.

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Досягнення було офіційно зафіксовано представниками Книги рекордів України.

Раніше Факти ICTV писали, що літак Airbus A380 авіакомпанії Emirates намалював різдвяну ялинку з іграшками.

Фото: Борис Аракчеєв.

Відео: Телеканал TV5.

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