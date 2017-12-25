В “ЛНР” українцю дали 12 років в’язниці “за шпигунство”

В “ЛНР” бойовики засудили до 12 років ув’язнення громадянина України, якого звинуватили “у шпигунстві”.

Про це повідомляється на сайті так званої “генпрокуратури ЛНР”.

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Таке рішення прийняв “верховний суд ЛНР”. Українця звинуватили передачі і збиранні відомостей проти безпеки “ЛНР”.

Раніше Факти ICTV писали, що у Луганську терористи “ЛНР” “засудили” чоловіка до 12 років ув’язнення за виконання української пісні у барі.