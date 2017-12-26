23 грудня 2017 року було вручено 25 ключів від квартир учасникам АТО та членам їх сімей у місті Ірпінь.

Подія відбулась на урочистому відкритті житлового комплексу Фаворит.

Це безпрецедентна акція від компанії Орлан-Інвест Груп, яка є першою і єдиною на ринку, яка безкоштовно надає квартири воїнам АТО. Забудовник разом з Ірпінською міською радою активно підтримує бійців АТО та піклується про їхнє майбутнє.

Нагадуємо, що керівник компанії Антон Мирончук не вперше дарує квадратні метри. В цьому році компанія Орлан-Інвест Груп вже вручила ключі від 25 квартир в ЖК Єсенін.



25 учасників АТО безкоштовно отримали квартири / 2 фотографии

Антон Мирончук зауважив, що в наступному році вже заплановано подарувати ще 40 квартир в ЖК Атмосфера (м. Вишневе). Список майбутніх власників, які при здачі будинку в експлуатацію отримають в ньому власне житло, визначено.

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На сьогоднішній день компанія Орлан – Інвест Груп закріпляє за собою позицію соціально активного забудовника, який продовжує підтримувати бійців АТО.

До слова, Орлан-Інвест Груп – єдиний забудовник в Україні, який дарує квартири учасникам АТО.