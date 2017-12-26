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Чебурашка і “сюрпризи”: у Донецьку відкрили ресторан Сепар

Заклад під назвою Сепар розташований на бульварі Пушкіна в Донецьку.

Поруч із назвою на вивісці зображений мультиплікаційний герой Чебурашка, одягнений у військову форму. Вікна ресторану закладені імпровізованими мішками з піском, передають Новости Донбасса.

– Вас чекає смачна російська кухня, авторські пісні донецьких і російських виконавців, ексклюзивні інтерв’ю з легендарними командирами, а також найкращі військові традиції і багато інших сюрпризів, – йдеться на сторінці ресторану ВКонтакте.

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Нагадаємо, журналісти показали, як виглядає головна вулиця Донецька під окупацією.

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