Де нардепи зустрічатимуть Новий рік та скільки грошей готові витратити

Депутати та чиновники залишають столицю та роз’їжджаються по “закордонних округах”. Який і за скільки накриють стіл на Новий рік – зізнаються не усі.



Інша справа – новорічні корпоративи. Тут є де розгулятись. Відомий парламентський боксер і майстер кунфу Володимир Парасюк святкуватиме на Львівщині.

А Сергій Тарута зі своїми працівниками вже відзначив. Минулого тижня у ресторані. Обравши інтелектуальний варіант відпочинку.

А де ж зірки? Їх частіше бачать, коли проводять партійні і фракційні вечірки. Українські виконавці готові! І вже зараз починають піднімати корпоративні гонорари.

Наприклад, за виступ Наталі Могилевської або Олі Полякової доведеться викласти $20 тис. А за улюбленця жінок Олега Вінника аж $50 тис .

Ну, а після свят і відпочити не гріх. Куди вже зараз починають збирати валізи народні депутати?

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Депутат мажоритарник Євген Балицький Новий рік зустріне в екзотичному Таїланді. Сергій Рудик теж полюбляє теплі краї. Щоправда, стверджує, на депутатську зарплату може дозволити собі лише бюджетний варіант.

А Сергій Лещенко зустріне 2018-й у Римі. А от радикал Сергій Рибалка, який нещодавно подарував своїй дівчині привітання на банері у Нью-Йорку, про свої плани мовчить.

Цього року більшість депутатів не будуть насолоджуватися сонячною засмагою. Затятий лижник Вадим Новинський полетить до Європи. А Тетяна Бахтєєва відкриватиме нові місця в Україні. Володимир Парасюк теж піде в далекі гори. Щоправда – українські. На траси Буковеля.

А от міністрам не до лиж. Кажуть, жодних канікул їм не світить. Степан Полторак поїде на кілька днів в АТО. А Уляна Супрун займатиметься медреформою і святкуватиме у Києві.

До слова, Факти писали, як пити і не п’яніти на Новий рік.