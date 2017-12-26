Україна 172-га за рівнем народжуваності у світі. Поки планується перегляд сум соціальних виплат на дітей для вирішення демографічної кризи, Факти ICTV розібралися, на що сьогодні можуть розраховувати сім’ї з дітьми.

Більшість соціальних виплат на дітей залежить від прожиткового мінімуму, середній показник якого в 2018 році встановлено на рівні:

з 1 січня – 1700 грн ;

; з 1 липня – 1 777 грн ;

; з 1 грудня – 1853 грн.

Окрім того, законом про держбюджет на 2018 рік встановлено такі стандарти прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення:

Розмір прожиткового мінімуму для дітей

До 6 років:

з 1 січня – 1492 грн;

з 1 липня – 1559 грн;

з 1 грудня – 1626 грн.

Від 6 до 18 років:

з 1 січня – 1860 грн;

з 1 липня – 1944 грн;

з 1 грудня – 2027 грн.

Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

з 1 січня – 1762 грн ;

; з 1 липня – 1841 грн ;

; з 1 грудня – 1921 грн.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів:

з 1 січня – 1373 грн ;

; з 1 липня – 1435 грн ;

; з 1 грудня – 1497 грн.

Допомога при народженні дитини

Сума цієї допомоги протягом кількох років залишається незмінною і становить 41280 грн. До того ж вона не залежить від того, яка за рахунком в сім’ї народилася дитина – перша чи третя.

Виплачується ця соціальна допомога поетапно протягом трьох років.

Перша частина – в розмірі 10320 грн – видається батькам через 2-3 місяці після подачі в соцслужби всіх необхідних документів.

Решта суми – щомісячно рівними частинами (по 860 грн) протягом наступних 3 років.

Слід нагадати також, що виплати на дітей до досягнення ними трирічного віку у розмірі 130 грн були скасовані рішенням уряду.

Які документи потрібні для отримання допомоги на дитину

Необхідно протягом року з дня народження дитини звернутися в Управління соцзахисту населення за місцем проживання. Документи подає один з батьків або усиновлювачів.

Перелік документів:

оригінал і копія паспорта особи, яка оформляє допомогу;

заява;

оригінал і копія свідоцтва про народження малюка;

банківські реквізити, куди будуть перераховуватися щомісяця кошти (картку треба оформити заздалегідь);

копія рішення суду про усиновлення (при необхідності).

Допомога одиноким матерям

Одинока мати може претендувати на допомогу від держави тільки у тому випадку, якщо на одного члена сім’ї припадає сума, яка не дотягує до прожиткового мінімуму (1700 грн – на 1 січня).

Сума допомоги розраховується, виходячи з різниці між 100% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку та середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

Тож, для дітей, які не досягли 6-річного віку, максимальний розмір допомоги з 1 січня 2018 року складе 1492 грн, від 6 до 18 років – 1860 грн, від повноліття і до 23 років – 1762 грн.

Читайте: Пенсіонери отримають 2 пенсії в грудні Виплати при народженні дитини - нові правила Найлютіші діти - рейтинг

Щоправда, в останньому випадку виплати здійснюються, якщо ваші син або донька є студентами очного відділення державного вузу. Якщо ж студент починає працювати або переходить на заочну форму навчання, держава припиняє виплати.

Щоб оформити таку соціальну допомогу, матері потрібно так само звернутися в органи соцзахисту. Крім мінімального пакету документів, знадобиться довідка з ЖЕКу про всіх зареєстрованих у квартирі людей (форма 16), а також довідки про доходи всіх членів сім’ї.

Допомога дітям, батьки яких не платять аліменти

Претендувати на цю допомогу можна тільки тоді, коли розмір сукупного доходу сім’ї не забезпечує прожкового мінімуму для кожного члена родини.

Аліменти від держави надаються в розмірі, що дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.

У 2018 році ця допомога становитиме для дітей до 6 років – 746 грн, від 6 років до 18 років – 930 грн.

Допомога за померлого годувальника

Виплачується тоді, коли дитина не отримує пенсію через втрату годувальника.

Сума такої державної соціальної допомоги у 2018 році встановлюється, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: на одну дитину – 100%, на двох – 120%, на трьох і більше – 150%.

Таким чином, у 2018 році розмір цієї допомоги складе:

на одну дитину – 1373 грн ;

; на двох дітей – 1 647 грн ;

; на трьох дітей і більше – 2059 грн.

Допомога на дітей, народжених на тимчасово окупованих територіях

Батьки дітей, які були народжені в Криму, а також на територіях, окупованих “ЛНР” і “ДНР”, можуть розраховувати на виплату допомоги лише за деяких умов.

Зокрема, допомога при народженні дитини нараховується мамам-кримчанкам, діти яких народилися до 2015 року.

А ось батьки або опікуни, які покинули з дитиною зону АТО, можуть оформити всі належні виплати в органі соцзахисту, розташованому за місцем їх поточної реєстрації в Україні.

Однак, діти, в документах яких значиться місце народження “ДНР” і “ЛНР”, не можуть претендувати на виплати, оскільки такі документи не мають юридичної сили.

Допомога на дітей, яким надано статус інваліда

Батьки або опікуни дітей, яким було надано статус інваліда, мають право оформити додаткову соціальну допомогу з надбавкою на догляд.

Розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю виходять із прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, та дітей відповідного віку.

З грудня 2017 року сума такої допомоги складає:

Для дітей з інвалідністю:

без надбавки на догляд – 1 452 грн;

підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 2 508,40 грн;

підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 876,40 грн;

до 6 років з надбавкою на догляд – 1 762,40 грн;

від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1 946,40 грн.

Для дітей з інвалідністю, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою:

від 0 до 18 років – 1 524,60 грн;

до 6 років з надбавкою на догляд – 2 270,60 грн;

від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 2 454,60 грн;

підгрупи А до 6 років з надбавкою на догляд – 3 016,60 грн;

підгрупи А від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 3 384,60 грн.

Допомога малозабезпеченим сім’ям

Надається сім’ям, які постійно проживають в Україні та мають середньомісячний сукупний дохід нижче встановленого прожиткового мінімуму. При цьому враховується не тільки фінансовий, а й майновий стан сім’ї, зайнятість її працездатних членів та інші фактори.

Розмір цієї допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, але не може бути більший 75% прожиткового мінімуму для сім’ї.

Таким чином, гарантований мінімум на 2018 рік для розрахунку допомоги наступний:

для працездатних осіб – 370,02 грн ;

; для осіб, що втратили працездатність, та інвалідів – 1373 грн ;

; для дітей до 6 років – 1268,20 грн ;

; для дітей від 6 до 18 років – 1581 грн ;

; для дітей від 18 до 23 років (за умови навчання) – 1497,7 грн.

Раніше Факти ICTV розповідали, як і куди подавати документи на аліменти.

Фото: dreamstime.com