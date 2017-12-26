Конфіскація 5 млрд грн Януковича пройде на початку 2018

На початку 2018 року буде проводиться конфіскація ще 5 млрд грн екс-президента України Віктора Януковича і його оточення.

Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю ICTV.

– У нас є план спецконфіскувати ще 5 млрд грн. Тому на початку наступного року ми проведемо цю спецконфіскацію, і сподіваюся, що цього разу уряд буде більш організованим, а ми їм допоможемо початком низки кримінальних проваджень за недбалість по тим, хто взяв кошти і не зміг донести їх до людей, – сказав він.

Луценко зазначив, що з 22 млрд грн спецконфіскованих раніше коштів, які були розподілені у червні, за станом на 1 грудня було освоєно лише 5 млрд.

– Це означає, юридичною мовою, недбалість чиновників, які беруться за кошти і не можуть їх освоїти. Мене це просто бісить, – підкреслив він.

Генпрокурор має намір вимагати, щоб у наступному році всі вкрадені “організованим злочинним угрупованням Януковича” кошти дійшли до українських громадян.

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До речі, Луценко розповів, чого він чекає від 2018 року і чи залишиться на посаді.