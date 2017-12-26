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Луценко: наступний рік буде особливим
/ Грудень, 26 в 23:10
Луценко: наступний рік буде особливим
Генпрокурор Юрій Луценко залишиться на посаді, проте натякнув на можливість відставки у 2018 році.
– Наступний рік буде особливим. Я хочу закріпити зроблене у прокуратурі і хочу бути учасником збільшення зони справедливості. Де я буду? Я ніколи не був слухняним солдатом у своєму житті. Наступного року Луценко буде там, де буде найгарячіше і де буде найпотрібніше для людей. ГПУ змінилося, хочу змінити ще й країну, – зазначив він у інтервю ICTV.
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До речі, раніше Луценко висунув свою версію,
чому суд відпустив Саакашвілі.
Опубліковано Грудень, 26 в 23:10
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