Луценко: наступний рік буде особливим

– Наступний рік буде особливим. Я хочу закріпити зроблене у прокуратурі і хочу бути учасником збільшення зони справедливості. Де я буду? Я ніколи не був слухняним солдатом у своєму житті. Наступного року Луценко буде там, де буде найгарячіше і де буде найпотрібніше для людей. ГПУ змінилося, хочу змінити ще й країну, – зазначив він у інтервю ICTV.