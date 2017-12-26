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Луценко: наступний рік буде особливим

Генпрокурор Юрій Луценко залишиться на посаді, проте натякнув на можливість відставки у 2018 році.

Юрій Луценко

– Наступний рік буде особливим. Я хочу закріпити зроблене у прокуратурі і хочу бути учасником збільшення зони справедливості. Де я буду? Я ніколи не був слухняним солдатом у своєму житті. Наступного року Луценко буде там, де буде найгарячіше і де буде найпотрібніше для людей. ГПУ змінилося, хочу змінити ще й країну, – зазначив він у інтервю ICTV.

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До речі, раніше Луценко висунув свою версію, чому суд відпустив Саакашвілі.

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