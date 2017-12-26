Майже як Javelin. Ракети, якими можна замінити зброю США на Донбасі

Ракетні комплекси Javelin можуть і не знадобитися, якщо на всі передові частини на Донбасі поставити протитанкові ракетні комплекси Корсари і Стугни українського виробництва.

Таку думку висловив в інтерв’ю Фактам ICTV військовий експерт і екс-полковник СБУ Олег Стариков.

– Справа в тому, що у нас є свої протитанкові ракетні комплекси Корсари і Стугни. Не можна сказати, що вони набагато гірше Javelin. Якщо зброю такого виду поставлять на всі передові частини на Донбасі, то цього буде достатньо і Javelin нам не знадобиться, – вважає він.

За словами експерта, Javelin – дуже дорога зброя, а Стугна коштує в два-три рази дешевше. Одна пускова установка Javelin коштує десь $150-200 тис. і один снаряд десь $100 тис., додав він.

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Нагадаємо, у США схвалили перший комерційний продаж летальної зброї для України. Сума – $41,5 млн. Йдеться про ліцензію, яка дозволяє експорт снайперських систем Barrett M107A1.