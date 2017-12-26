Мультимільйонерка зі Львова провела у Києві передріздвяний уїк-енд

Як повідомляє оператор державних лотерей М.С.Л., 23-24 грудня 2017 року зі Львова разом зі своєю донькою Наталею до столиці завітала нова українська мультимільйонерка – Ірина Возна.

28 жовтня у державній лотереї Мегалот під час проведення тиражу №1687 пані Ірина виграла Мегаприз розміром у 5 500 000 гривень.

Компанія М.С.Л. запросила Ірину Антонівну стати почесною учасницею КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ М.С.Л. та узяти участь в ексклюзивній vip-програмі Два дні з життя мільйонера. Ірина Антонівна грає у Мегалот вже близько п’яти років, але не регулярно – по 3-4 рази на місяць. Любов до лотереї пані Ірині прищепив батько. Саме він створив систему, завдяки якій його донька й змогла виграти у Мегалот та зірвати чималий приз.

У рамках програми Два дні з життя мільйонера Ірина Антонівна разом з донькою поринула у справжню передноворічну казку. Львівські гості відвідали популярне новорічне 3D-шоу на ВДНГ Вартові мрій, побували на ярмарку на Софійській площі, побачили головну новорічну окрасу Києва – красуню-ялинку, оздоблену мільйонами палаючих вогників. Й до того ж, святковий уїк-енд був добре приправлений мільйонерськими розвагами – відвідуванням престижного спа-салону, куштуванням екзотичних страв у дорогих ресторанах, професійною фотосесією. Кульмінацією програми, звичайно, стала участь у зйомках розіграшу Мегалот та вечеря з ведучою програми – Іриною Фроловою у столичному японо-перуанському ресторані.

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Переможниця почала здійснювати свої мрії за допомогою свого виграшу у лотерею, проте вона вважає, що основне ще попереду. Ірина Антонівна не збирається полишати гру у Мегалот та одного разу мріє зірвати Мегаджекпот, який на сьогодні становить 11 мільйонів гривень. Усім тим, хто ще не зміг виграти, проте дуже бажає, Ірина радить не втрачати надії, грати та втілювати у життя свої мрії та мрії своїх рідних.

До слова, з 19 грудня в Україні почались новорічні свята і триватимуть вони майже місяць – до 14 січня і саме у цей час у Києві організовується безліч заходів для веселого проведення часу з малюками.