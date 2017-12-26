Нафтогаз повідомив, скільки коштуватиме газ в наступному році

Ціну на постачання природного газу від Газпрому до України у 2018-2019 роках прирівняють до вартості газу на ринку Німеччини.

Про це головний комерційний директор національного нафтогазового холдингу Нафтогаз України Юрій Вітренко написав у Facebook.

Він наголосив, що дохід України, який вона отримує за транзит російського газу, в 2-3 рази перевищує дохід Росії за продаж газу Нафтогазу.

– Газпром платить нам за транзит в 2-3 рази більше, ніж зможе отримувати за продаж свого газу, – написав він.

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До слова, голова НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв заявив, що будівництво Північного потоку-2 дозволить Росії закрити транзит газу територією України та розпочати повноцінну військову агресію.