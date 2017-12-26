Найтепліша ніч у Києві за 35 років – рекорд грудня

У Києві 26 грудня спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра показав +3,1°С.
Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За даними метеорологів, цей показник на 0,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване 2015 року.
– Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня, – кажуть вчені.
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Нагадаємо, попередній температурний рекорд у Києві було встановлено 16 грудня.
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