PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Найтепліша ніч у Києві за 35 років – рекорд грудня/

Найтепліша ніч у Києві за 35 років – рекорд грудня

У Києві 26 грудня спостерігалась найтепліша ніч з 1881 року. Стовпчик термометра показав +3,1°С.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними метеорологів, цей показник на 0,3°С вище попереднього історичного значення температури для цієї дати, яке зареєстроване 2015 року.

– Така температура повітря перевищує кліматичну норму на 8 градусів і відповідає звичній погоді для кінця жовтня, – кажуть вчені.

Читайте: Глобальне потепління: загинуть 200 млн людей

Нагадаємо, попередній температурний рекорд у Києві було встановлено 16 грудня.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх