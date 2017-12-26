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Факти / Україна / Суспільство / Не треба ілюзій! Коли вирішиться проблема з житлом для переселенців/

Не треба ілюзій! Коли вирішиться проблема з житлом для переселенців

У 2018-му почнеться вирішення проблеми з житлом для переселенців з Донбасу – можливо, навіть у 2017-му ще встигнуть започаткувати пілотний проект вирішення житлових питань. Але за один рік завершити справу не вдасться.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів заступник міністра з питань  тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

– Я сподіваюся, що в цьому році ми ще встигнемо започаткувати пілотний проект вирішення житлових проблем переселенців. Фактично, у нас два напрямки на 2018-й – почати вирішувати житлові проблеми (зазначу, що за один рік це не вдасться це вирішити, тому не треба робити ілюзії) і проблеми пенсійного забезпечення, – заявив Георгій Тука.

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Нагадаємо, більше трьох років оренда житла для переселенців є ключовим питанням виживання. Факти ICTV поговорили з ріелтором, юристом і психологом про те, як біженцям захистити свої права і не залишитися на вулиці з речами і без грошей.

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