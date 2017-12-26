Погода на Новий рік 2018 (КАРТА)

Погода в Україні на Новий рік 2018 буде теплою і без опадів. Синоптики обіцяють плюсову температуру.

– Новорічну ніч очікуємо на території України без опадів, лише в західних і північних областях невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура на більшості території України вночі та вдень +2..+7 °, у північних областях уночі +3..-3°, а вдень 0..+6°, – розповіли в Укргідрометцентрі.

Температура на Новий рік 2018 не буде істотно відрізнятися від сьогоднішньої, і буде очікуватися “така собі весняна погода”.

У Києві на Новий рік очікують +3..-3°, а вдень 0..+6°. За словами синоптиків, буде переважно без опадів.

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Раніше синоптики обіцяли на Новий рік морози та невеликий сніг.