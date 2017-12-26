PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Погода на Новий рік 2018 (КАРТА)/

Погода на Новий рік 2018 (КАРТА)

Погода в Україні на Новий рік 2018 буде теплою і без опадів. Синоптики обіцяють плюсову температуру.

– Новорічну ніч очікуємо на території України без опадів, лише в західних і північних областях невеликі опади у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Температура на більшості території України вночі та вдень +2..+7 °, у північних областях уночі +3..-3°, а вдень 0..+6°, – розповіли в Укргідрометцентрі.

Температура на Новий рік 2018 не буде істотно відрізнятися від сьогоднішньої, і буде очікуватися “така собі весняна погода”.

У Києві на Новий рік очікують +3..-3°, а вдень 0..+6°. За словами синоптиків, буде переважно без опадів.

Читайте: Хто розбагатіє у січні 2018 – гороскоп

Раніше синоптики обіцяли на Новий рік морози та невеликий сніг.

Теги: , ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх