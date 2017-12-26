26 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Без істотних опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг і дощ.
На дорогах північних і західних областей, вночі місцями ожеледь.
Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.
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Температура вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 3-8°С тепла, на півдні до 10°С тепла.
У Києві без істотних опадів.
Вночі 0..+2°С, вдень-5..7°С.
До слова, перед Новим роком в Україні очікуються морози до -20°.
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