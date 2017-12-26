26 грудня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Без істотних опадів, тільки в Чернігівській і Сумській областях вночі невеликий мокрий сніг і дощ.

На дорогах північних і західних областей, вночі місцями ожеледь.

Вітер південно-західний, 7-12 м/сек.

Читайте: Погода на Новий рік 2018

Температура вночі від 3°С тепла до 2°С морозу, вдень 3-8°С тепла, на півдні до 10°С тепла.

У Києві без істотних опадів.

Вночі 0..+2°С, вдень-5..7°С.

До слова, перед Новим роком в Україні очікуються морози до -20°.