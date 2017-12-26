“Пускай “хохлы” помучаются”: Тука розповів про новий шантаж Росії

Москва вкотре намагається змусити Київ вести прямий діалог з псевдоутвореннями в ОРДЛО. Саме тому росіяни вийшли із Спільного центру із координації і контролю з логікою “пускай теперь хохлы помучаются”.

Про це в інтерв’ю Фактам ICTV розповів заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

Нагадаємо, російські військові припиняють роботу своїх представників у спільному Центрі з контролю і координації на Донбасі (СЦКК).

Як пояснив Георгій Тука, в обов’язки СЦКК входить два напрямки – спостереження за відведенням важкого озброєння з обох сторін та припинення обстрілів і дотримання режиму припинення вогню. За його словами, тепер Росія хоче, щоб українська сторона домовлялася про “тишу” з кимось іншим.

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– Насправді це все вкладається в багаторазові заяви Володимира Путіна про те, повинен бути прямий діалог Києва з Луганськом і Донецьком. Це фактично означає легалізацію псевдоутворень на території Луганської та Донецької областей. Звісно, ми ніколи на таке не погоджувалися і не маємо наміру. Ситуація із СЦКК – це чергова спроба шантажу Україна. Росія чудове знає, що будуть здійснені обстріли, через які пошкодиться інфраструктура. А з ким тепер домовлятися про відновлення? “Пускай хохлы теперь помучаются”, – ось така у них логіка приблизно, – розповів заступник міністра.

Раніше ми писали, президент Петро Порошенко запропонував запросити Німеччину і Францію в Спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню на Донбасі.