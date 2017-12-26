Що буде з Кримом і Донбасом після виборів у РФ

Після президентських виборів у Росії в 2018 році стратегія Кремля серйозно зміниться. Анексований Крим Володимир Путін не віддасть, а от щодо Донбасу в нього стане питання руба.

Для Путіна зараз важливо зберігати статус-кво, проте він буде тягнути його до виборів. А після виборів почнуться інші розмови, розповів в інтерв’ю Апострофу координатор групи Інформаційний спротив, нардеп Дмитро Тимчук.

– Той же Крим досить таки дорого обходиться Путіну, війна на Донбасі стоїть не копійки, санкції беруть своє, міжнародна ізоляція – всі ці фактори в сукупності дають можливість розуміти, що для росіян після виборів настануть не найкращі часи. Їм вже безпосередньо скажуть, що потрібно досить серйозно затягнути паски, а в Росії далеко не всім громадянам це сподобається, – додав Тимчук.

Нардеп упевнений, на цьому тлі в Росії до осені 2018 року може створитися така соціально-економічна негативна ситуація всередині, що Путіну доведеться щось вирішувати.

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– Крим, ясна річ, він не віддасть, а от щодо Донбасу в нього стане питання руба: або йти з надією на зняття санкцій, плюс зняти з себе тягар фінансування цієї кампанії, або продовжувати війну з незрозумілими наслідками вже всередині своєї країни. Що він обере – поки незрозуміло. Але в Кремлі чудово розуміють, що цей вибір скоро настане, – зазначив Тимчук.

Раніше кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак заявила, що єдиним шляхом повернення Криму є проведення міжнародного референдуму.