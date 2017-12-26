У топ-10 забудовників Києва увійшла компанія з області

Мінфін опублікував свіжий рейтинг забудовників Києва.

Рейтинг є абсолютно незалежним і ґрунтується тільки на реальних економічних показниках. В основі оцінки – дані з реєстру ДАБІ (Державна архітектурно- будівельна інспекція України). Головним критерієм є кількість зданих об’єктів за минулий рік. Авторитетними партнерами проекту виступають аналітична система You Control і юридична компанія Constructive Lawyers. Все це в комплексі створює важливий релевантний інформаційний інструмент для визначення об’єктів для інвестування і аналізу ринку нерухомості.

Цього року рейтинг здивував. В топ-10 увірвалась компанія передмістя Києва – Орлан-Інвест Груп – і це стало головною несподіванкою. Орлан-Інвест Груп працює на ринку лише п’ять років, але за такий короткий час встигла завоювати авторитет і серед перенасиченого ринку нерухомості стати на один щабель з великими визнаними компаніями.

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З кожним роком забудовник набирає вдвічі швидший темп розвитку, розпочинає більше об’єктів, більші за попередні. Всі розпочаті будівництва добудовуються та здаються, що, безумовно, варто уваги та оцінки.