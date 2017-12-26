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Україна не увійде до ЄС у найближчі роки – МЗС Німеччини

Україна і Туреччина не увійдуть до Євросоюзу, принаймні найближчим часом.

украина ес

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель в інтерв’ю виданням медіагрупи Funke.

– Не можу уявити в найближчі роки ні Туреччину, ні Україну як члена Євросоюзу, – заявив він.

При цьому він висловив думку, що ЄС необхідно розробити певну модель взаємодії з Києвом і Анкарою.

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Габріель зазначив, що якщо Брюссель і Лондон зможуть досягнути ефективної угоди, яка буде регулювати відносини між Євросоюзом і Великою Британією після Brexit, то з цієї ж моделі можна було б вибудовувати взаємодію з Туреччиною і Україною.

Нагадаємо, в жовтні Україна підписала з ЄС дві угоди на загальну суму майже €90 млн.

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