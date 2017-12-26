Сьогодні вранці жителі Донбасу побачили незвичайне світіння у небі біля Станиці Луганської.

Знімки явища були опубліковані в групі Регіон 13 – Луганськ на Facebook.

– Сьогодні вранці з боку Станиці, спочатку щось летіло і крутилося; як ракета, потім ось така хмара, – йдеться в пості.





В Україні зафіксували незвичне явище у небі / 3 фотографии

Інші користувачі відразу ж відреагували на подію, ділячись своїми спостереженнями.

– Ага, це друга хмара, перша взагалі біла була і стояла, як здавалося над нами, потім таке з’явилося, Навіть на цьому фото видно, що світиться доріжка і дим. Це друга хмара попелу, яку ми побачили, – пишуть інші користувачі.

Читайте: У небі над США і Канадою зафіксували сани Санта Клауса

Нагадаємо, у Потругалії спостерігали рідкісне явище – вогняний смерч.