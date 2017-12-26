В Україні зафіксували незвичне явище у небі

Сьогодні вранці жителі Донбасу побачили незвичайне світіння у небі біля Станиці Луганської.
Знімки явища були опубліковані в групі Регіон 13 – Луганськ на Facebook.
– Сьогодні вранці з боку Станиці, спочатку щось летіло і крутилося; як ракета, потім ось така хмара, – йдеться в пості.
Інші користувачі відразу ж відреагували на подію, ділячись своїми спостереженнями.
– Ага, це друга хмара, перша взагалі біла була і стояла, як здавалося над нами, потім таке з’явилося, Навіть на цьому фото видно, що світиться доріжка і дим. Це друга хмара попелу, яку ми побачили, – пишуть інші користувачі.
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