Національна гвардія України випробувала новий спеціалізований броньований автомобіль Варта-Новатор.

– Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя. На відміну від свого старшого брата Варта, модель Новатор має більш компактні розміри й набагато легша, – зазначили у прес-службі МВС України.

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Також екземпляр оснащений додатковими опціями, що забезпечують комфорт та безпеку екіпажу.



Як пройшов випробування новий броньовик Нацгвардії Варта-Новатор / 2 фотографии

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Фото: Національна гвардія України.