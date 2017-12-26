Національна гвардія України випробувала новий спеціалізований броньований автомобіль Варта-Новатор.
– Бронеавтомобіль сконструйовано з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя. На відміну від свого старшого брата Варта, модель Новатор має більш компактні розміри й набагато легша, – зазначили у прес-службі МВС України.
Читайте: Нацгвардії дозволили водомети та заборонили сльозогінний газ
Також екземпляр оснащений додатковими опціями, що забезпечують комфорт та безпеку екіпажу.
Як пройшов випробування новий броньовик Нацгвардії Варта-Новатор / 2 фотографии
Раніше Факти ICTV розповіли, як Укроборонпром протестував новий український БТР-4МВ1, створений за стандартами НАТО.
Фото: Національна гвардія України.
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=