З сина Авакова зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт

Син глави МВС Арсена Авакова Олександр більше не носить електронний браслет контролю – таке рішення Солом’янського суду Києва.

Про це Українським новинам повідомили у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Відзначається, що засідання відбулося в п’ятницю, 22 грудня.

При цьому суд продовжив особисте зобов’язання Авакова з’являтися до слідчого і повідомляти про зміну місця проживання.

Суд скасував носіння електронного браслета і обов’язок здати на зберігання паспорта для виїзду за кордон.

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Нагадаємо, 19 грудня Апеляційний суд Києва зняв арешт із майна фігуранта “справи рюкзаків” – сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.