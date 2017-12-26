PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / З сина Авакова зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт/

З сина Авакова зняли електронний браслет і повернули закордонний паспорт

Син глави МВС Арсена Авакова Олександр більше не носить електронний браслет контролю – таке рішення Солом’янського суду Києва.

Про це Українським новинам повідомили у Спеціалізованій антикорупційної прокуратурі.

Відзначається, що засідання відбулося в п’ятницю, 22 грудня.

При цьому суд продовжив особисте зобов’язання Авакова з’являтися до слідчого і повідомляти про зміну місця проживання.

Суд скасував носіння електронного браслета і обов’язок здати на зберігання паспорта для виїзду за кордон.

Читайте: Суд заарештував екс-депутата Харківської міськради

Нагадаємо, 19 грудня Апеляційний суд Києва зняв арешт із майна фігуранта “справи рюкзаків” – сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра.

Теги: ,
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх