З’явилися подробиці операції ГРУ РФ в Україні у 2014 році

Після втечі Віктора Януковича під час Евромайдана в 2014 році Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ) запустило інформаційну кампанію в соцмережах з дискредитації Майдану і нової влади.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на звіт ГРУ, який опинився в їх розпорядженні.

У повідомленні сказано, що російські спецслужби створили 23 лютого 2014 року “безліч фейкових акаунтів в соцмережах Facebook і Вконтакті.

Також газета зазначає, що спецоперація “передвіщувала” те, що Кремль зробить через два роки, у 2016 році, у США під час президентської кампанії.

Наголошується, що Росія затіяла цю операцію з метою вплинути на ключових осіб, відповідальних за прийняття рішень в Україні, і сформувати “правильну” громадську думку, “прокладаючи шлях” до “військової операції, розпочатої 27 лютого з захоплення будівлі парламенту Криму озброєними людьми”.

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The Washington Post також пише, що фейкові персонажі повинні були уособлювати простих людей з усієї України, які нібито розчарувалися у протестах на Майдані. У приклад наводиться коментар якогось Івана Галіцина, який був залишений в британській газеті 22 лютого, де він розповідає про звільнення з в’язниці екс-прем’єра Юлії Тимошенко і “фашистів”, які “захопили владу в Києві”.

Цей аккаунт, пише газета, був створений співробітниками ГРУ 22 лютого 2014 року і в якості аватара була використана фотографія Костянтина Ярошенка, який відбуває покарання в американській в’язниці за контрабанду наркотиків.

За даними видання, всього російська розвідка створила більше 30 українських груп в соціальних мережах для розповсюдження антиукраїнських настроїв. Для їх розкрутки були використані рекламні платні пости, які дублювалися в спільноти Вконтакті і LiveJournal.

– Використовуючи наші акаунти в Facebook, ми поширили коментарі, які інформують населення Кримського півострова про загрозу з боку нацистських організацій, – наводить The Washington Post цитату зі звіту ГРУ.

Газета відзначає, що важко оцінити вплив діяльності ГРУ на розвиток ситуації в Україні, але визнає, що зусилля російських шпигунів спрацювали таким чином, що “більшість користувачів соціальних мереж погодилися з опублікованими аргументами і підтримали позицію авторів”.

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